Covid: Confcommercio, Misery Index in aumento a 20,8 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di ottobre il Misery Index di Confcommercio si è attestato su un valore stimato di 20,8, in aumento di otto decimi di punto rispetto a settembre: come previsto il riacutizzarsi della pandemia e le successive restrizioni alla mobilità e alle attività produttive hanno interrotto il processo di graduale ridimensionamento dell’area del disagio sociale registrato nei mesi estivi. Stando alla nota di Confcommercio, il rischio del protrarsi dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni che questa impone potrebbe riportare nei prossimi mesi il dato sui valori di aprile-maggio, consolidando i timori sulla sopravvivenza di molte attività e di tanti posti di lavoro. Nel mese di ottobre, scrive Confcommercio, il tasso di disoccupazione ufficiale si è attestato al 9,8 per cento con un aumento di un decimo di punto rispetto a settembre, a fronte della sostanziale stabilità dei livelli occupazionali e del modesto aumento del numero di persone in cerca di lavoro. Rispetto a febbraio si sconta un deficit occupazionale di 424 mila unità, concentrato tra i lavoratori a termine (in cui rientrano molti stagionali) e gli autonomi più esposti alla crisi. Includendo una parte dei sottoccupati tra i disoccupati, fermo restando il complesso delle persone presenti sul mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione si attesta al 10,9 per cento. (segue) (Com)