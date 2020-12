Covid: Confcommercio, Misery Index in aumento a 20,8 punti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto concerne gli scoraggiati nell’ultimo mese, prosegue la nota, si rileva una crescita in termini congiunturali in linea con il peggioramento del quadro di riferimento. Sempre nel mese di ottobre, le ore autorizzate di Cig sono state quasi 257 milioni, a cui si sommano altri 120 milioni di ore per assegni erogati da fondi di solidarietà; in entrambi i casi registra un incremento rispetto a settembre. Del totale delle ore autorizzate a settembre l’88 per cento aveva causale Covid-19, dato in moderata discesa rispetto ai mesi precedenti. In termini di ore di Cig effettivamente utilizzate destagionalizzate e ricondotte a Ula, si stima che questo corrisponda a oltre 850 mila unità lavorative standard. Il combinarsi di queste dinamiche ha portato il tasso di disoccupazione esteso al 16,6 per cento. Infine, conclude la nota, i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto hanno registrato un calo dello 0,2 per cento su base annua, confermando la deflazione in atto da luglio. (Com)