Covid: Medsintez avvia sperimentazione preclinica del quarto vaccino russo

- Il vaccino contro il coronavirus Ural sviluppato dalla russa Zavod Medsintez LLC è entrato nella fase preclinica. Lo ha annunciato il membro della commissione per la protezione della salute della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento), Aleksandr Petrov. I primi risultati delle ricerche saranno pubblicati a febbraio, ha dichiarato il parlamentare all'agenzia di stampa "Tass". "Si tratta di studi ufficiali preclinici su cavie animali e vengono svolti secondo le regole. Credo che i risultati saranno pubblicati a febbraio", ha detto Petrov. Lo stabilimento ha annunciato l'inizio dello sviluppo del proprio vaccino contro il coronavirus a ottobre, quando il lavoro sull'Ural era nella fase di laboratorio. L’impianto di Medsintez si trova nella città di Novouralsk, nella regione di Sverdlovsk, ed è specializzato nella produzione di soluzioni di insulina umana geneticamente modificata. Oltre che nella produzione di farmaci con licenza, l'impianto si occupa anche della creazione di nuovi medicinali. Medsintez produce anche il farmaco antivirale Triazavirin, che viene utilizzato per curare i sintomi del coronavirus. Petrov, deputato della regione di Sverdlovsk, in passato è stato presidente del consiglio di amministrazione di Medsintez. (segue) (Rum)