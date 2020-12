Covid: Medsintez avvia sperimentazione preclinica del quarto vaccino russo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia sono stati registrati finora due vaccini, lo Sputnik V prodotto dal Centro Gamaleya, un ente legato al ministero della Salute, e l'EpiVacCorona, del centro Vektor, che opera sotto l’egida dell'Autorità garante del consumatore. Un terzo vaccino, sviluppato dal centro Chumakov dell'Accademia russa delle Scienze, è al momento nella seconda fase delle ricerche, ovvero le sperimentazioni cliniche. Il 7 dicembre il centro ha avviato un processo di sperimentazione che coinvolgerà circa 3 mila volontari. Negli stessi giorni, su indicazione del presidente Vladimir Putin, nel Paese è stata lanciata la vaccinazione di massa della popolazione, a partire della capitale e dai gruppi professionali considerati più a rischio, per poi essere gradualmente estesa alle regioni e ad altri individui in base alla disponibilità del prodotto. (Rum)