Kosovo: attesa nei prossimi giorni decisione Corte costituzionale su voto ex deputato Arifi

- La Corte costituzionale del Kosovo dovrebbe emettere un verdetto nei prossimi giorni sulla richiesta del Movimento Vetevendosje di dichiarare incostituzionale il governo guidato dal premier Avdullah Hoti a causa del voto a sostegno dell'esecutivo dato dell'ex deputato Ethem Arifi, condannato per corruzione. Al termine dell'udienza in programma nei prossimi giorni i giudici si pronunceranno sulla legalità del voto di Arifi. Una decisione a favore del Vetevendosje potrebbe portare ad una nuova crisi politica nel Paese balcanico. Arifi, membro del Parlamento eletto in rappresentanza della minoranza ashkali, è stato condannato per frode nel 2018 ma ciò non gli ha impedito nel giugno 2020 di votare a favore lo scorso giugno della nascita dell'esecutivo di Hoti. Il suo voto è stato fondamentale per raggiungere la maggioranza di 61 parlamentari necessaria per la formazione dell'esecutivo. (segue) (Kop)