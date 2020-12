Kosovo: stampa, Parlamento Ue rinnoverà appello a cinque Stati membri per riconoscimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo chiederà nuovamente ai cinque Stati membri che non riconoscono l'indipendenza del Kosovo (Spagna, Cipro Slovacchia, Romania e Grecia) di farlo "il prima possibile". Lo riferisce l'emittente "Radio Free Europe", secondo cui l'invito è incluso in un progetto di relazione sul Kosovo presso la commissione per gli Affari esteri preparato dalla relatrice del Parlamento europeo per il Kosovo Viola von Cramon. "Si osserva che cinque Stati membri non hanno ancora riconosciuto il Kosovo nonostante i ripetuti appelli a farlo. Il riconoscimento sarebbe al servizio della normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia", si osserva nel documento ripreso dalla testata giornalistica. Nella bozza della relazione, si insisterebbe su "una continua instabilità politica in Kosovo", soprattutto dopo le elezioni parlamentari dell'ottobre 2019. Per questo la commissione del Parlamento Ue inviterebbe il Kosovo a "intensificare gli sforzi per affrontare i problemi nei settori dello Stato di diritto, dei diritti essenziali, del funzionamento delle istituzioni e degli sviluppi economici". (segue) (Alt)