Ue: Conte sul Recovery fund, basta polemiche, sono pronto a trattare (2)

- Per l'avvocato in tutto il dibattito sulle norme del Recovery "c'è stato un gigantesco fraintendimento", mentre in realtà ogni passaggio coinvolgerà le Camere, le forze sociali e soprattutto "il Consiglio dei ministri, organo collegiale per definizione, per valutare tutti insieme e approfondire gli aspetti della governance". Il premier promette inoltre di ridurre trecento esperti previsti a supporto della struttura, che invece "sarà snella". Trattare ma senza rinunciare del tutto alla cabina di regia. "Non c'è nessuna marcia indietro, ho detto che ci sono i manager e che venerdì, al mio ritorno da Bruxelles, convocherà il consiglio dei ministri per continuare una discussione che era appena cominciata", ha concluso Conte. (Res)