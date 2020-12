Governo: ministro Provenzano, ora basta ricatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta rinvii, basta ricatti, basta ultimatum", lancia un appello durante una intervista a "La Stampa" il ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano, al termine di una delle giornate più lunghe del governo giallorosso, quando non c'è neanche il tempo di gioire per il pericolo scampato che resta ancora all'orizzonte la protesta di Matteo Renzi sul Recovery Fund. "Consumare il governo con attacchi continui è un azzardo grave. Forse chi lo fa pensa all'alternativa di un governo tecnico o istituzionale con tutti dentro, ma non credo che in questa legislatura sia possibile un'altra formula politica". "La maturazione europeista del M5S - continua -, sia pure con qualche ambiguità, è il risultato di chi crede in questa maggioranza. Certo restano problemi: ma picconare e destabilizzare il governo alla vigilia di un Consiglio europeo delicatissimo è un danno per l'Italia. Quello che conta è il voto, e hanno votato con noi". Il ministro osserva inoltre che "le tensioni interne alla maggioranza sono frutto dello sfarinamento di un pezzo dei Cinque stelle e della continua ricerca di visibilità di Italia viva. Ma abbiamo evitato un lockdown generalizzato nel Paese, non cadiamo ora in un lockdown politico". "Torniamo in Consiglio dei ministri - conclude Provenzano - e licenziamo una proposta di piano e governance del Recovery. Una proposta aperta a suggerimenti e critiche del Parlamento, delle categorie e forze sociali. Non siamo in ritardo con l'Europa, ma con noi stessi. Next Generation è l'occasione per colmare i nostri ritardi. Sta cercando di fermarci Orban, non lo facciano anche le bandierine di partito". (Res)