Lavoro: ministra Dadone a "La Stampa", basta con gli slogan sui contratti

- "I dipendenti pubblici io li voglio difendere coi fatti, non con slogan o bandiere" spiega a "La Stampa" la ministra della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone. Che a poche ore dall'incontro coi sindacati sul rinnovo del contratto tiene il punto sugli aumenti ("abbiamo stanziato un miliardo in più della precedente tornata") e ribatte alle critiche dei sindacati su smart working, assunzioni e precari. C'è il rischio che il governo cada e tra Dadone ed i sindacati sembra proprio non esserci intesa, tanto che ieri i dipendenti pubblici hanno scioperato. "Il governo va avanti e deve farlo perché ha obiettivi decisivi da realizzare per tutto il Paese. Io sono sempre disponibile al confronto se si discute concretamente di innovazione della Pa e di valorizzazione dei tanti dipendenti che danno l'anima con grande abnegazione ogni giorno. Sui temi della piattaforma sindacale stiamo lavorando da tempo, molte risposte ci sono già, basta volerle e saperle guardare". Ieri alla radio ha detto che "se il nodo sono i soldi lo sciopero è riduttivo". (segue) (Res)