Lavoro: ministra Dadone a "La Stampa", basta con gli slogan sui contratti (2)

- Poi ha precisato la sua proposta, ma i sindacati hanno definito le sue parole 'gravi e inaccettabili'. "Io lo capisco che per alcuni sarebbe più facile avere un ministro detrattore, a caccia di fannulloni: si sentirebbero più a loro agio a contrastare un governo di quel tipo. Spiace constatare quindi come l'atteggiamento di alcune sigle, che non piace nemmeno alle altre, finisca per mettere in cattiva luce gli stessi dipendenti pubblici che invece in questi mesi, e l'ho visto con i miei occhi, hanno saputo raccogliere la sfida del cambiamento. Io questi lavoratori li voglio eli devo difendere, nei fatti più che con gli slogan e le bandiere". Il ministro osserva inoltre che "i contatti fra i sindacati e il mio staff sono continui. Abbiamo iniziato l'anno con il tavolo per il memorandum propedeutico all'avvio della contrattazione. Abbiamo firmato due protocolli per la sicurezza. Abbiamo avviato il confronto sul lavoro agile e ripartirà il dialogo in vista dell'atto di indirizzo quadro. Naturalmente, stiamo aspettando il consolidamento delle risorse in legge di Bilancio per aprire formalmente la tornata contrattuale", ha concluso Dadone. (Res)