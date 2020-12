Germania: Covid, i commercianti mettono in guardia dal blocco generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I commercianti tedeschi mettono in guardi dal blocco generale che il governo federale potrebbe attuare nei prossimi giorni al fine di contenere la diffusione del coronavirus, inasprendo il “lockdown light” in vigore in Germania dal 2 novembre al 10 gennaio. “Negozi aperti e lotta efficace contro la pandemia non sono una contraddizione e non è necessario chiudere di nuovo molti esercizi commerciali”, ha dichiarato il direttore esecutivo dell'Associazione del commercio di Germania (Hde), Stefan Genth affermato Stefan Genth. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Genth ha avvertito che un blocco più severo avrebbe conseguenze economiche fatali per il “commercio nei centri delle città, già gravemente minacciato a causa delle precedenti restrizioni” anticontagio. Il direttore generale ha, quindi ricordato come, oltre alla settimana che precede la vigilia di Natale, il periodo tra Natale e capodanno è quello “con il fatturato più alto” durante le festività. Per l'Hde, numerosi rivenditori generano circa il 25 per cento del fatturato annuale a novembre e dicembre. Escluso il settore degli alimentari, un blocco generale potrebbe costare ai commercianti fino a un miliardo di euro di vendite al giorno. (Geb)