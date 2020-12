Ambiente: indagine Swg per l'ambasciata britannica, gli italiani confermano loro anima verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A meno di un anno dal Summit delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26), che sarà ospitato dal Regno Unito a Glasgow in partnership con l’Italia, un’indagine Swg commissionata dall’ambasciata britannica conferma l’anima verde degli italiani, con un’attenzione crescente nei confronti dell’ambiente e del futuro del pianeta, nonostante le preoccupazioni del momento. Lo riferisce la missione diplomatica in un comunicato. Tra i problemi più gravi che il mondo deve fronteggiare in questa fase, la diffusione di malattie infettive preoccupa quanto i cambiamenti climatici, con il 74 per cento degli intervistati che ritiene queste le due questioni da fronteggiare più serie del momento. Per un italiano su due (49 per cento), i cambiamenti climatici sono un problema di gravità massima. Tra tutti, i giovani e i “più grandi” (18-24enni e over 64) sono accomunati dalla maggiore preoccupazione per la situazione legata ai cambiamenti climatici. Tra le sfide globali, in termini di gravità, seguono la povertà e la fame nel mondo (73 per cento), la situazione economica (68 per cento) e il terrorismo internazionale (35 per cento). (segue) (Com)