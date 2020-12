Ambiente: indagine Swg per l'ambasciata britannica, gli italiani confermano loro anima verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove italiani su dieci (86 per cento) auspicano un maggior coinvolgimento da parte delle persone nella tutela della natura e dell’ambiente, a fronte di una cospicua maggioranza (tre su quattro) che ritiene che le azioni quotidiane del singolo possano di fatto contribuire in maniera significativa a fare la differenza in tal senso. L’86 per cento degli italiani si dice preoccupato per il riscaldamento del pianeta (+6 per cento rispetto al 2017) e, ancora una volta, nonni (92 per cento) e nipoti (94 per cento) sono uniti da una preoccupazione sensibilmente maggiore rispetto alla media del campione. Le donne (90 per cento) sono tendenzialmente più preoccupate degli uomini (81 per cento). L’elevato livello di preoccupazione porta una decisa maggioranza di italiani (8 su 10) a ritenere che non vi sia un eccessivo allarmismo per le sorti del pianeta, con gli over 55 (90 per cento) e i laureati (85 per cento) maggiormente consapevoli dei rischi derivanti dall’attuale situazione. La tutela dell’ambiente rappresenta per due italiani su tre una reale necessità (65 per cento). Questo è vero soprattutto per i più giovani (72 per cento), per i laureati (72 per cento) e per chi vive nelle isole (78 per cento). Solo per 1 italiano su 10 proteggere l’ambiente è una speranza poco compatibile con lo sviluppo economico. (segue) (Com)