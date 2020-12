Ambiente: indagine Swg per l'ambasciata britannica, gli italiani confermano loro anima verde (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

A sottolineare l'ambientalismo degli italiani, anche in questo momento di grave crisi dovuta alla pandemia, una scelta radicale tra il miglioramento dell'ambiente e la crescita dell'occupazione vede gli italiani equamente schierati tra le due priorità (49 per cento vs 51 per cento). Il binomio così divisivo tra economia e ambiente si rivela tuttavia altamente "politicizzato", con gli elettori di sinistra decisamente schierati in favore dell'ambiente (80 per cento) e quelli di centro (72 per cento) e di destra (65 per cento) maggiormente interessati alla crescita dell'occupazione. Tra le scelte che si è disposti a fare nel senso di una maggiore sostenibilità ambientale, gli italiani si dicono ponti a ridurre l'utilizzo di oggetti di plastica monouso (67 per cento) e a fare maggiore attenzione alla scelta degli elettrodomestici in base alla loro classe energetica (60 per cento). Oltre otto italiani su dieci (83 per cento) dichiarano inoltre che il livello di emissioni di CO2 avrebbe un ruolo nella scelta di una nuova auto da acquistare e, di questi, la metà indica nel motore ibrido la soluzione preferita rispetto all'elettrico, all'auto a gas o al motore tradizionale. Rispetto all'adozione in futuro di stili di vita maggiormente sostenibili, 9 italiani su 10 ritengono probabile o molto probabile un maggiore impegno a riciclare di più e a ridurre la produzione di rifiuti e, allo stesso tempo, a impiegare meno articoli usa e getta. Donne e pensionati in prima linea.