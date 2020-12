Ambiente: indagine Swg per l'ambasciata britannica, gli italiani confermano loro anima verde (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’84 per cento degli italiani si dice favorevole a incrementare la dose di fonti rinnovabili (eolico e solare) nel mix energetico per affrontare le esigenze future, mentre il 71 per cento concorda con la necessità che il Paese si prepari a futuri eventi climatici estremi. Oltre la metà degli intervistati (56 per cento) concorda con lo stop ai sussidi statali in favore dei combustibili fossili. Commentando i dati dell’indagine, l’ambasciatore britannico Jill Morris ha dichiarato: “è interessante notare come la consapevolezza delle sfide e delle opportunità legate alla lotta ai cambiamenti climatici sia ormai fortemente radicata nelle opinioni della maggior parte degli italiani, soprattutto dei più giovani. Tra tanti spunti, emerge l’importanza del ruolo che ognuno può e deve svolgere, e del contributo individuale attraverso scelte quotidiane che possono fare la differenza. Peraltro, l’attuale crisi economica, innescata e amplificata nel corso degli ultimi mesi dalla grave pandemia tutt’ora in corso, non può prescindere da una strategia globale per una ripresa sostenibile. È a questo che Regno Unito e Italia stanno attivamente lavorando, nell’ambito di una partnership che auspichiamo porti al successo del summit COP26 del prossimo anno. Essere consapevoli della spinta che viene dai cittadini sarà di ulteriore sprone a cogliere le opportunità per i nostri due paesi nel 2021, quando Regno Unito e Italia avranno l’occasione di guidare la comunità internazionale anche nell’ambito delle nostre rispettive presidenze del G7 e del G20”. (Com)