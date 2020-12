Cina-Usa: ambasciatore cinese Cui, 2021 essenziale per rilancio relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno 2021 è essenziale per aprire nuove strade e rilanciare le relazioni fra Cina e Stati Uniti. Lo ha dichiarato ieri, 9 dicembre, l'ambasciatore cinese negli Stati Uniti Cui Tiankai, ricordando che il 2021 segnerà il 50mo anniversario della prima visita di Henry Kissinger in Cina e della "diplomazia del ping-pong". "Siete tutti consapevoli che le relazioni Cina-Stati Uniti sono a un punto basso a cui si è assistito raramente dall'istituzione dei rapporti diplomatici. Il commercio e gli investimenti sono frenati, la cooperazione scientifica e tecnologica è bloccata e gli scambi interpersonali sono attenuati", ha detto Cui al gala annuale del Us-China Business Council. "Sembra che la relazione sia sull'orlo del confronto e del conflitto, e la mentalità da guerra fredda e il pregiudizio ideologico di alcune persone lo stanno spingendo ancora più vicino al limite (...). Questa pericolosa tendenza continua e se lasciata incontrollata, causerà danni irreparabili agli interessi fondamentali sia dei Paesi che dei popoli. Il filosofo greco antico Aristotele ha detto che è durante i nostri momenti più bui che dobbiamo concentrarci per vedere la luce. In questo momento difficile, abbiamo bisogno più che mai di puntare in alto e guardare lontano per trovare la giusta direzione per le relazioni Cina-Stati Uniti", ha affermato il diplomatico.(Nys)