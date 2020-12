Libano: leader Forze libanesi Geagea, lo Stato aiuti direttamente famiglie in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del partito Forze libanesi, il cristiano maronita Samir Geagea, ha sottolineato ieri che le riserve della Banca del Libano “non sono di proprietà del governo né della Banca centrale”, facendo appello a fornire aiuti direttamente alle famiglie in difficoltà, senza sussidiare i beni alimentari. Le dichiarazioni di Geagea giungono in un momento in cui il governo libanese sta discutendo di un programma per razionalizzare le sovvenzioni accordate dalle autorità su una serie di beni di prima necessità, fra cui un paniere alimentare, mentre le riserve della Banca del Libano – usate per finanziare questi sussidi – si avvicinano alla soglia minima critica. “Le riserve obbligatorie non sono di proprietà del governo, né della Banca. Sono ciò che resta dei fondi dei depositanti e toccarli, con qualunque pretesto, sarebbe un crimine enorme”, afferma Geagea in una nota. (Res)