Arabia Saudita: Ibm apre primo centro per operazioni di sicurezza nel Regno

- La compagnia statunitense Ibm Security ha annunciato ieri l’apertura ufficiale del suo primo centro per operazioni di sicurezza in Arabia Saudita. Il centro, localizzato a Riad, offrirà ai clienti privati e governativi di Ibm nel Regno la possibilità di gestire le loro operazioni tramite l’infrastruttura e il personale locale. La struttura, riferisce il quotidiano saudita "Arab News", si concentrerà sul sostenere i clienti nel rispondere a incidenti di sicurezza cibernetica, e nell’aiutare a gestire le minacce con analisi in tempo reale e la notifica precoce di eventi relativi alla sicurezza. Secondo uno studio Ibm, fughe di dati costano alle imprese saudite in media 6,53 milioni di dollari per violazione, in misura maggiore rispetto alla media globale di 3,86 milioni di dollari a violazione. (Res)