Siria: almeno cinque morti e tre feriti in attacco contro convoglio esercito Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze del governo siriano hanno subito perdite a seguito di un attacco effettuato da ignoti, probabilmente legati allo Stato islamico (Is), contro un convoglio delle truppe governative in viaggio fra la campagna di Hama e la provincia di Raqqa, nel nord della Siria. Secondo quanto fonti hanno riferito al quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, un convoglio delle forze siriane in movimento dal distretto di Salamiya alla campagna a sud di Raqqa è stato attaccato con ordigni esplosivi, razzi e armi da fuoco, che hanno causato almeno cinque morti e tre feriti. Secondo le fonti, dopo l’attacco gli assalitori sono fuggiti in direzione di una località ignota nel deserto. (Res)