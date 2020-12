Imprese: Standard Ethics conferma rating della tedesca Rwe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha confermato il rating "EE-" a Rwe. La società fa parte degli indici, Se German Index; Se European 100 Index; Se European Utilities Index; Se European Multi-Utilities Index. Rwe Ag è una Società energetica attiva a livello globale. Produce energia elettrica anche attraverso fonti rinnovabili. Le significative novità industriali e strategiche derivanti dal recente accordo tra Rwe e E.On hanno portato Rwe ad essere ancora più presente nel settore delle energie rinnovabili e ad avere un ruolo crescente nel processo di transizione energetica. Gli obiettivi aziendali sulla neutralità climatica appaiono ambiziosi. Tuttavia, Standard Ethics rimane in attesa di sviluppi circa la posizione della Commissione Europea in relazione alle modalità e tempistiche sulla transizione energetica decisa dal governo tedesco, con particolare attenzione alla produzione di energia tramite il carbone. Si tratta di questioni di politica ambientale che impatteranno anche Rwe. Complessivamente, Standard Ethics ha registrato un progressivo allineamento alle indicazioni internazionali sulla Sostenibilità e la presenza di una rendicontazione Esg adeguata. Circa la governance, sono sicuramente auspicabili alcune implementazioni nella composizione quali-quantitativa del Supervisory Board. Tra queste si menziona l'adozione dei principi di internazionalità e parità di genere. Sarebbe inoltre desiderabile maggiore qualità nella disclosure circa il tema dell'indipendenza. (Com)