Spagna: premier Sanchez, "difenderemo sempre" la monarchia parlamentare

- Il governo spagnolo "difenderà sempre" il patto costituzionale del 1978 e la monarchia parlamentare "deve essere rispettata e non è in pericolo". Lo ha affermato in un'intervista a "Tele Cinco" il primo ministro, Pedro Sanchez, in merito alle parole del vicepremier, Pablo Iglesias, che nei giorni scorsi aveva dichiarato che la Repubblica "arriverà in modo naturale in Spagna". Sanchez ha poi definito il re Felipe VI un capo dello Stato "moderno e contemporaneo il cui impegno alla trasparenza è "categorico". Sanchez ha poi attaccato in particolare il Partito popolare (Pp) ed il suo "discorso dell'odio" in base al quale il governo è legittimo solo "se governano loro, mentre al contrario si tratta di una cospirazione giudaico-massonica che porterà ad una dittatura bolivariana. Sono ipotesi folli". In merito alla lettera inviata al monarca da parte di un gruppo di militari in pensione chiedendogli di intervenire contro il governo "socialcomunista", il premier ha chiarito che "queste persone non rappresentano l'esercito della Spagna del XXI secolo. Franco rimane nella mente di alcuni. Ma la cosa più grave non è quella lettera, che non rappresenta l'Esercito, ma le piattaforme politiche che legittimano questi discorsi odiosi". Per quanto concerne le vicende giudiziarie del re emerito Juan Carlos, i cui legali hanno annunciato il pagamento di oltre 678 mila euro comprensivi di interessi e soprattasse per regolarizzazione la sua posizione fiscale in Spagna, Sanchez ha chiarito che le indagini "andranno fino in fondo" ma ha sottolineato che sono le "persone ad essere giudicate e non le istituzioni" anteponendo sempre la "presunzione di innocenza". (Spm)