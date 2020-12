Imprese: Standard Ethics emette rating di sostenibilità a britannico Ocado Group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha emesso il rating "EE-" a Ocado Group. La società fa parte dello Se Uk Index e distribuisce a domicilio una ampia gamma di prodotti che spazia da generi alimentari e bevande a prodotti per le vacanze, la cura della casa e degli animali. Il settore in cui Ocado opera ha un impatto sociale e ambientale la cui definizione appare più complessa rispetto ad altri. Tuttavia, il Gruppo inglese appare trattare i temi della sostenibilità in modo approfondito e credibile. In base alle osservazioni degli analisti, emergono margini di miglioramento circa la reportistica Esg e alcuni strumenti di governance della Sostenibilità (come i codici etici e comportamentali), i quali possono allinearsi maggiormente alle indicazioni internazionali di Ue, Onu e Ocse. Infine, è auspicabile il raggiungimento della parità di genere nel Board. (Res)