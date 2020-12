Germania: banche criticano progetto di legge contro riciclaggio di denaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riunite nella Associazione tedesca del credito (Dk), banche e casse di risparmio della Germania hanno criticato il progetto di legge del governo federale per il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. In un comunicato, la Dk ha criticato il provvedimento nella parte in cui obbliga gli istituti di credito a segnalare anche i reati finanziari minori. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la proposta del governo federale abroga, infatti, il catalogo selettivo dei reati minori attualmente in vigore. Tale disposizione impone a banche e casse di risparmio di segnalare alla Centrale per le indagini sulle transazioni finanziari (Fiu), dipartimento dalla Direzione generale delle dogane (Gzd), esclusivamente i sospetti di criminalità organizzata o terrorismo. Cancellando tale registro, il governo federale intende rendere più efficace la lotta al riciclaggio di denaro. Il settore bancario si oppone. Per la Dk, infatti, “ciò comporterà notevoli oneri aggiuntivi per la Fiu”, già oberata di lavoro, per le autorità di contrasto al riciclaggio e per gli stessi istituti di credito. Tutto ciò “senza che i rapporti siano basati su reati gravi o macchinazioni della criminalità organizzata, che è il vero obiettivo della lotta al riciclaggio di denaro”. Secondo la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, è “improbabile che il progetto di legge del governo federale sulla lotta al riciclaggio di denaro venga approvata prima della metà di gennaio prossimo. (Geb)