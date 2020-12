Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, giovedì 10 dicembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione in videoconferenza della GiuntaOre 11.30 - videoconferenza di presentazione del nuovo sistema unificato delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali, convenzionate e statali cittadine che partirà dal prossimo anno scolastico 2021/2022.Ore 13.30 - seduta in vedeoconferenza delle Commissioni II, I, V e VI. Odg: 1) Progetto unitario di riqualificazione (P.U.R.) relativo al complesso della Cavallerizza Reale previsto dalla scheda normativa at n. 29 delle n.u.e.a. di p.r.g. - approvazione. 2)Verifica, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del vigente regolamento, dello stato di attuazione della mozione avente per oggetto: "linee guida per la redazione del PUR (piano unitario di riqualificazione) per la Cavallerizza Reale"Ore 13.30 - seduta in vedeoconferenza delle Commissioni Pari Opportunità e Controllo di Gestione. Odg: Torino PluraleREGIONEore 9:00 e 14:00, Videoconferenza, seduta del Consiglio regionale.ore 13:30, Videoconferenza, convocazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio delle Autonomie locali in sede deliberante.ore 18:00, Videoconferenza, la garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza Ylenia Serra interviene all'incontro "I bambini dai diritti negati", a cura dell'Associazione Noi siamo con voi. (Rpi)