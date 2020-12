Russia: Lavrov, ultimi 15 anni Mosca ha riacquisito indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consapevolezza dei Paesi occidentali che la Russia è una potenza indipendente che ha al primo posto i propri interessi nazionali è l’avvenimento più importante accaduto in politica estera negli ultimi 15 anni. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in una intervista all’emittente "Rt". Secondo il ministro, nonostante questa consapevolezza, l'Occidente sta ancora cercando di privare la Russia del "diritto di determinare autonomamente il proprio futuro". I Paesi occidentali stanno facendo di tutto, ha detto Lavrov, per impedire alla politica estera di Mosca di ottenere risultati positivi. "Trattiamo questo approccio come un dato di fatto, purtroppo", ha concluso il capo della diplomazia russa.(Rum)