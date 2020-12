Spagna: incendio in ex edificio industriale a Badalona provoca almeno 17 feriti e 2 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di almeno due vittime e 17 feriti feriti (dei quali tre in maniera grave) il bilancio di un incendio scoppiate nelle notte di ieri in un ex edificio industriale a Badalona (Barcellona), al cui interno vivono solitamente un centinaio di persone, per lo più immigrati subsahariani. I vigili del fuoco hanno salvato diverse persone che si erano rifugiate al quarto piano, mentre altre si sono gettate dalle finestre nel tentativo di fuggire. Secondo le ultime informazioni, le squadre di emergenza non hanno ancora avuto modo di accedere ad alcune aree dell'edificio a causa dell'entità delle fiamme. La struttura è molto compromessa. Abbiamo cercato di entrare, ma ci sono diversi crolli e abbiamo interrotto le manovre di salvataggio", ha spiegato a "El Pais" il capo dei pompieri. I Mossos (la Polizia locale) stanno indagando se per verificare se l'incidente possa essere stato provocato o se sia stato causato da qualche incendio che gli occupanti del luogo potrebbero aver acceso per combattere il freddo. (Spm)