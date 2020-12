Agroalimentare: la “Faz” tesse le lodi della Locanda Cipriani di Torcello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” tesse le lodi della Locanda Cipriani sull'isola di Torcello, presso Venezia. La struttura è stata fondata da Giuseppe Cipriani, “probabilmente il veneziano più famoso insieme a Marco Polo, Tiziano e Vivaldi”. Le fortune dell'imprenditore sono iniziate con l'Harry's Bar presso Piazza San Marco a Venezia, cui hanno fatto seguito il ristorante di Torcello, aperto nel 1935, e il Belmond Hotel Cipriani sull'isola della Giudecca. Soltanto l'Harry's Bar e la Locanda Cipriani sono ancora oggi di proprietà degli eredi. In particolare, il ristorante di Torcello, che la “Frankfurter Allgemeine Zeitung” elogia per il risotto di verdure con erbe selvatiche dell'orto, è di Bonifacio Brass, nipote di Giuseppe Cipriani. La figlia del fondatore dell'Harry's Bar, Carla, è infatti stata sposata con il regista Tinto Brass, da cui ha avuto l'attuale proprietario della Locanda Cipriani. “Non ho mai avuto problemi a con il cognome di mio padre”, afferma Bonifacio Brass in riferimento ai film erotici girati dal padre. Il ristoratore sottolinea: “L'unico lusso che abbiamo qui è il lusso della semplicità”. (Geb)