Hong Kong: Consiglio sviluppo commerciale stima crescita export del 5 per cento nel 2021

- Il Consiglio per lo sviluppo commerciale di Hong Kong (Hktdc) prevede che le esportazioni dell'ex colonia britannica cresceranno del cinque per cento su base annua nel 2021, per la graduale ripresa del commercio globale e grazie alla spinta fornita dai mercati della Cina continentale. "Mentre le imprese locali continuano a lottare con l'indebolimento della domanda globale, le catene di fornitura interrotte e l'elevato protezionismo, si prevede che le operazioni commerciali inizieranno a tornare a un livello più normale quando il vaccino Covid-19 sarà disponibile, consentendo all'economia mondiale di stabilizzarsi e agganciare un rimbalzo", ha affermato il direttore della ricerca dell' Hktdc Nicholas Kwan. "Le esportazioni di Hong Kong avranno più spazio per crescere grazie alle nuove opportunità derivanti dalla politica di 'doppia circolazione' della Cina continentale e dallo sviluppo dell'area della Grande Baia Guangdong-Hong Kong-Macao", ha aggiunto il funzionario. (segue) (Cip)