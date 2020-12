Hong Kong: Consiglio sviluppo commerciale stima crescita export del 5 per cento nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kwan ha citato altri fattori favorevoli, inclusa l'attuazione di un accordo di libero scambio tra Hong Kong e l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) e la firma dell'accordo di libero scambio del Partenariato economico regionale globale (Rcep). Secondo l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", l'indice di esportazione Hktdc è aumentato per tre trimestri consecutivi, rimbalzando da un minimo record di 16 a 36,2 nel quarto trimestre del 2020. Circa il 60 per cento delle aziende intervistate per l'indice prevede che le vendite aumenteranno o rimarranno invariate nel prossimo anno, ha affermato l'Hktdc, che ha anche effettuato una revisione al rialzo delle sue stime per le esportazioni totali di quest'anno, da un crollo del 10 a un 3 per cento. L'Hktdc conduce un sondaggio ogni trimestre, intervistando 500 esportatori locali di sei grandi industrie, tra cui macchinari, elettronica, gioielli, orologi, giocattoli e abbigliamento, per valutare la fiducia delle loro imprese sulle prospettive di esportazione a breve termine. (Cip)