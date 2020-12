Mes: Berlusconi, no allla riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una intervista a "La Stampa" spiega che "l'appartenenza al Partito popolare europeo è parte essenziale dell'identità cristiana, liberale, europeista di Forza Italia. Ma la riforma del Mes non è un tema che riguarda le istituzioni europee e tento meno i valori fondanti del Ppe, è un tema che riguarda il rapporto fra stati, e in quest'ambito la signora Merkel ha agito correttamente da Cancelliere tedesco tutelando le ragioni e gli interessi della Germania. Il mio rapporto con Angela Merkel è eccellente oggi come ieri". "E le mie critiche al Mes - aggiunge- sono critiche di un europeista: il nostro voto contrario è uno stimolo per giungere ad un vero Fondo monetario europeo, sotto il controllo delle istituzioni dell'Unione. Si tratta di una scelta coerente ed in sintonia con ciò che ho sempre sostenuto a proposito della riforma del Meccanismo di stabilità. Quello che io vado affermando da tempo è ciò che condividono tutti gli europeisti, a cominciare dai componenti della fondazione Delors". (segue) (Res)