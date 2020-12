Mes: Berlusconi, no allla riforma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Antonio Tajani il nuovo Mes avvantaggerà solo le banche tedesche. "Credo che l'analisi di Antonio Tajani - che è un convinto europeista come me - sia assolutamente ineccepibile e del resto mi risulta che sia condivisa da non pochi esponenti del mondo bancario italiano. In effetti questo Mes contiene qualche miglioramento rispetto a quello del 2012, ma per esempio la pur positiva anticipazione del backstop non evita la penalizzazione delle banche italiane rispetto alla concorrenza, in assenza di un sistema europeo di garanzia dei prestiti come quello proposto da Mario Draghi fin dal 2015". "Dunque il Mes - conclude Berlusconi - è ben lontano dall'essere uno strumento accettabile per l'Europa come per l'Italia. Ben altra cosa ovviamente è il Mes sanitario, che noi chiediamo con forza di utilizzare e che incredibilmente finora il governo ha rifiutato per il veto dei Cinque Stelle". (Res)