Governo: Zampa, non penso ci sarà una crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non penso ci saranno crisi di governo. Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, del Partito democratico, intervenendo ad "Agorà" su Rai 3. "Quello che ci unisce - ha spiegato - è più di quello che ci divide. Conte lavora da solo? Ma c’è un lavoro di una difficoltà enorme in questo momento, che porta a lavorare velocemente". Secondo la sottosegretaria è "normale per una maggioranza, nata anche con una sfida politica, che ci sia una fatica che dobbiamo compiere e lo stiamo facendo. Questo non ci ha distolti da quello che dobbiamo fare", ha aggiunto. (Rin)