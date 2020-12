Francia-Germania: Le Maire, aumentare la cooperazione significa più crescita per l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più cooperazione franco-tedesca significa più crescita in tutta l'Europa. Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, in un'intervista congiunta rilasciata al quotidiano francese "Les Echos" insieme all'omologo tedesco, Peter Altmaier. "Le riforme condotte negli ultimi tre anni da (il presidente) Emmanuel Macron hanno dato dei risultati: la Francia aveva, all'inizio del 2020, uno dei migliori livelli di crescita della zona euro. La questione decisiva per il futuro dell'Ue è quella di riallacciare con una crescita duratura. Questo implica il proseguimenti delle riforme strutturali e l'attuazione di un piano di rilancio da 100 miliardi di euro, che si basa principalmente sulla decarbonizzazione dell'industria", ha detto Le Maire. In merito alla posizione di Polonia e Ungheria sul piano di rilancio, il ministro francese ricorda che i due paesi sono dei "grandi beneficiari dei fondi europei" ed è "quindi nell'interesse dei popoli e delle imprese di questi due paesi che il piano di rilancio e i bilancio europeo vengano sbloccati il più presto possibile". (segue) (Frp)