Medio Oriente: la negoziatrice palestinese Hanan Ashrawi si dimette dall’Olp

- La negoziatrice palestinese Hanan Ashrawi ha annunciato ieri, con una lettera apparsa su Twitter, di aver rassegnato le dimissioni dal suo incarico presso il comitato esecutivo dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp). Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa” il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha accettato le dimissioni, presentate in realtà lo scorso 26 novembre ma mantenute segrete fino a ieri pomeriggio. Ashrawi, 74 anni, non ha indicato le ragioni delle sue dimissioni, ma nel comunicato pubblicato sui social afferma che l’Olp “soffre di emarginazione e mancanza di partecipazione nel formulare le decisioni”.Nella lettera Ashrawi aggiunge: “il sistema politico palestinese necessita di un rinnovamento nelle sue componenti e della partecipazione di giovani, donne e uomini, e di competenze in posizioni decisionali”. “E’ giunto il momento di introdurre le riforme richieste, di attivare l’Olp, di riconsiderare le sue prerogative e funzioni”, prosegue la negoziatrice.(Res)