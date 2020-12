Sardegna: a Natale screening anti-Covid di massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partirà a Natale lo screening di massa deciso dalla Regione Sardegna per assicurare un monitoraggio dettagliato dell'andamento della pandemia e innalzare il livello di sicurezza per tutta la popolazione residente. Sarà una campagna diffusa sul territorio per sottoporre a test rapido antigenico molecolare orofaringeo tutti i cittadini sardi, isolare i focolai e abbassare la curva dell'epidemia. Lo comunica il presidente della Regione, Christian Solinas, che ha seguito la riunione operativa svoltasi tra l'Assessorato della Sanità, i vertici Ats e il professor Andrea Crisanti, il quale ha confermato il suo impegno a tutto campo nella strategia decisa dalla Regione per contrastare la pandemia sul territorio regionale. "Tutta la struttura sanitaria regionale sarà mobilitata - precisa il presidente Solinas - e ci avvarremo della collaborazione della Protezione civile regionale, della Croce rossa e della sanità militare, con la quale è già avviata una interlocuzione finalizzata alla piena collaborazione. Mentre sono in arrivo i test acquistati, emerge il piano operativo con il quale la campagna di test sarà effettuata, partendo dalle aree considerate a maggiore incidenza della malattia per poi estendere lo screening a tutta l'Isola". (segue) (Rsc)