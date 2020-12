Sardegna: a Natale screening anti-Covid di massa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I test saranno effettuati all'interno delle strutture sanitarie, ma all'occorrenza anche mediante postazioni mobili che saranno allestite con la collaborazione dei Comuni. Un modello già attuato con successo in vari Paesi del mondo - sottolinea il Presidente - in grado di assicurare l'immediato rilevamento dei positivi anche asintomatici, isolare i focolai e permettere un rapido abbassamento della curva di contagio". "Fin da aprile - ricorda il presidente Solinas - avevo prospettato un modello per la Sardegna ispirato alle esperienze internazionali positive, come la Corea del Sud o Singapore, perfettamente idoneo anche alla nostra realtà isolana. Così come, nel mese di maggio, proposi il sistema dell'attestato di negatività per tutti gli ingressi nell'Isola: un modello che fu avversato per evidenti ragioni e interessi politici, e che oggi vedo invece realizzarsi con l'arrivo a Roma del primo volo Alitalia 'covid-tested' proveniente da New York, con a bordo 100 passeggeri". (segue) (Rsc)