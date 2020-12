Coronavirus: Pennsylvania, positivo il governatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Pennsylvania, Tom Wolf, del Partito democratico, di 72 anni, è risultato positivo al Covid-19 martedì, non presenta alcun sintomo, e si è messo in isolamento. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter. Gli attuali ricoveri ospedalieri e i casi di coronavirus stanno salendo alle stelle in Pennsylvania, così come in molti Stati Usa, secondo il Covid Tracking Project. Wolf ha twittato martedì che "i ricoveri ospedalieri stanno raggiungendo livelli critici" nel suo Stato. (Nys)