Elezioni Usa: 17 Stati sollecitano la Corte Suprema ad ammettere il ricorso del Texas

- 17 Stati Usa hanno preso posizione a sostegno della causa legale intentata dal Texas contro Pennsylvania, Georgia, Michigan e Wisconsin, per le modifiche alle norme elettorali approvati in quegli Stati chiave a ridosso delle elezioni dello scorso 3 novembre. Ieri, 9 dicembre, i 17 Stati, guidati dal procuratore generale del Missouri, Eric Schmitt, hanno presentato alla Corte Suprema una “amicus curiae” (espressione che indica la fornitura volontaria di informazioni a una corte da parte di soggetti che non sono direttamente parte in causa). Il documento afferma che il caso sollevato dal Texas è di “grande rilievo pubblico”, e richiede pertanto l’attenzione della massima corte degli Stati Uniti. I 17 Stati affermano che il caso sollevato dal Texas, e relativo all’integrità del processo elettorale nei quattro Stati chiave che hanno consegnato al democratico Joe Biden la vittoria alle elezioni presidenziali, costituisca una “importante questione costituzionale”, una fattispecie espressamente prevista dall’ordinamento giuridico Usa. Gli Stati appoggiano anche la posizione del Texas, secondo cui le modifiche apportate alle norme elettorali in Pennsylvania, Georgia, Michigan e Wisconsin violano la separazione dei poteri relativa alla sfera cruciale della regolamentazione delle elezioni. I 17 Stati argomentano infine che le modifiche normative apportate dai quattro Stati a ridosso delle elezioni abbiano aumentato significativamente il rischio di fronte, espandendo il ricorso al voto postale ed allentando i criteri necessari a vigilare sulla regolarità di quella tipologia di voti: una condotta che avrebbe introdotto “una vulnerabilità non necessaria alla frode, e minato la fiducia pubblica nelle elezioni”. (segue) (Nys)