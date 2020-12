Giappone: coronavirus, nuovo record di di contagi giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha confermato 2.810 nuovi casi di coronavirus ieri, 9 dicembre, mentre il numero di pazienti affetti da sintomatologia grave sono aumentati a 555. Entrambi i dati segnano un nuovo record negativo per il Paese asiatico, che come la vicina Corea del Sud si trova nel pieno della seconda ondata pandemica. Ben sei prefetture giapponesi hanno comunicato un numero record di nuovi contagiati nelle scorse ore, incluse Aichi, Kyoto, Hiroshima e Kagoshima. Tokyo, che resta la più colpita tra le 47 prefetture del Giappone, ha segnalato 572 nuove infezioni nelle scorse 24 ore, il secondo bilancio peggiore in assoluto dall’inizio della crisi sanitaria, dopo i 582 casi registrati lo scorso 6 dicembre. Nel paese aumentano gli appelli a limitare gli spostamenti in occasione delle festività per il nuovo anno, durante le quali i giapponesi sono soliti ricongiungersi con le loro famiglie allargate. (segue) (Git)