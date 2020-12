Giappone: coronavirus, nuovo record di di contagi giornalieri (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di pazienti ricoverati negli ospedali del Giappone per forme gravi di infezione da Covid-19 sono aumentati nel corso delle ultime settimane. Nei giorni scorsi le amministrazioni di Tokyo, Nagoya e della prefettura di Aichi, nel Giappone Centrale, hanno chiesto agli esercizi della ristorazione di ridurre gli orari di apertura a partire dal fine settimana appena trascorso, per frenare l’aumento dei contagi. Il numero dei pazienti affetti da sintomatologia grave è aumentato in Giappone di 22 unità tra sabato e domenica. Nella sola giornata di ieri, la città di Tokyo ha confermato 418 nuovi casi di coronavirus, un dato che resta elevato, anche se in calo rispetto ai 570 casi di venerdì, 27 novembre. Il governo metropolitano di Tokyo ha innalzato il livello di allerta virale al livello massimo sulla scala di quattro adottata lo scorso settembre. Per un periodo di 20 giorni, ai locali della capitale giapponese che servono alcol è stato richiesto di ridurre gli orari di apertura. Come accaduto sin dall’inizio della pandemia, quella del governo metropolitano è una linea guida, più che un vero e proprio obbligo formale: agli esercizi commerciali che si atterranno alle indicazioni verrà riconosciuto un ulteriore risarcimento di 400mila yen (3.800 dollari) (segue) (Git)