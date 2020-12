Usa: Biden sceglie l’asiatica Katherine Tai per il ruolo di rappresentante del Commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il democratico Joe Biden ha scelto la cinese naturalizzata statunitense, Katherine Tai, per il ruolo di rappresentante del Commercio della prossima amministrazione presidenziale Usa. Lo riferisce “Politico”. La 45enne Tai, laureata ad Harvard, serve attualmente come avvocato societario capo per la commissione Ways and means (questioni finanziarie e fiscali) della Camera dei rappresentanti Usa. La donna, che parla fluentemente il cinese mandarino, è stata al centro dei negoziati tra il Congresso e l’amministrazione presidenziale Trump per il rafforzamento delle tutele dei lavoratori nell’ambito dell’accordo commerciale Usa-Messico-Canada (Usmca). La nomina di Tai a rappresentante del Commercio la proietterebbe al vertice degli sforzi della futura amministrazione presidenziale per appianare le tensioni commerciali con gli alleati degli Stati Uniti, e far fronte all’ascesa economica della Cina. (Nys)