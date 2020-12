Usa-Cina: Pompeo denuncia l’influenza del Partito comunista sulle università statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’affrettata ammissione di Pechino nel sistema degli scambi internazionali ha consentito al Partito comunista cinese di investire vaste risorse nella realizzazione di uno Stato repressivo e nell’espansione della propria influenza a livello globale. Lo ha affermato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, nel corso di un intervento presso il Georgia Institute of Technology, teso a discutere l’influenza esercitata dalla Cina sui campus universitari statunitensi. Pompeo ha accusato i Democratici statunitensi di aver consentito per decenni alla Cina di trarre illecito vantaggio dall’innovazione statunitense: “Il Partito comunista cinese sa bene che non potrà mai eguagliare la nostra capacità di innovazione. Ha grandi aziende pubbliche, e un regime autoritario. La sua intera visione è Stato-centrica. E’ per questa ragione che invia 400mila studenti ogni anno a studiare negli Stati Uniti”, ha affermato Pompeo. “Pechino non vuole che che i ricercatori cinesi restino negli Stati Uniti. Una volta formati, li rivuole indietro. Esercitano pressioni per il loro ritorno, per il singolo obiettivo di servire la madrepatria socialista”, ha accusato il segretario di Stato. Pompeo ha anche accusato che “ci sono molti accademici americani – spesso impegnati in progetti di ricerca finanziati dai contribuenti statunitensi – che sono stati attirati nei programmi di reclutamento del Partito comunista cinese". (segue) (Nys)