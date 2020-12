Usa-Cina: Pompeo denuncia l’influenza del Partito comunista sulle università statunitensi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Partito comunista li paga quella che per loro è una fortuna per effettuare ricerca nei loro campi per o in Cina, e poi sfrutta il prodotto della loro intelligenza per edificare la propria potenza militare”, ha accusato il segretario. Pompeo ha citato una serie di esempi di accademici cinesi negli Stati Uniti minacciati e intimiditi da Pechino, ma si è anche scagliato contro le istituzioni accademiche statunitensi, che a suo dire agevolano la condotta del governo cinese, anziché resistervi attivamente: “(Pechino) è consapevole che i college universitari Usa sono ambienti di sinistra traboccanti di anti-americanismo, e presentano un bersaglio debole per la propaganda anti-americana”. A questo proposito, il segretario ha sollecitato a “non lasciare che il Partito comunista cinese sfrutti la correttezza politica come arma contro le libertà americane. Troppo spesso assistiamo a silenzio e censura nei campus americani. Si tratta di una tendenza alimentata dal Partito comunista cinese (…), e troppe nostre università sono piegate a Pechino”. (Nys)