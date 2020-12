Brasile: Corte dei conti autorizza svolgimento aste concessioni autostrade e aeroporti (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cruciale anche la privatizzazione delle servizio postale (Correios). Il 15 ottobre il ministro delle Comunicazioni del Brasile, Fabio Faria, ha consegnato alla presidenza della Repubblica il disegno di legge che crea le condizioni per la cessione ai privati. Secondo i piani, il testo finale dovrebbe essere inviato in parlamento il prossimo anno e si prevede che venga approvato entro la fine del 2021. "Il disegno di legge istituisce la nuova organizzazione e manutenzione del Sistema nazionale dei servizi postali, in modo che possano essere gestiti in regime privato", dichiarava Faria. Lo stesso ministro ha di recente riferito dell'interesse giunto da capitali privati: cinque "player" tra cui "la compagnia brasiliana Magazine Luiza (Magalu), il colosso statunitense dell'e-commerce Amazon, la tedesca Dhl e la statunitense FedEx". Manifestazioni di interesse "importanti, perché siamo sicuri che non apriremo un intero processo di privatizzazione a vuoto", ha dichiarato Faria. (segue) (Brb)