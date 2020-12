Usa: il figlio di Biden indagato per evasione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hunter Biden, figlio del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, è indagato per presunta evasione fiscale. È stato lui stesso a comunicarlo, confermando di essere finito nel mirino delle autorità dello Stato del Delaware, dove risiede, ma dicendosi al tempo stesso fiducioso di poter dimostrare la propria innocenza. La notizia arriva a poche ore dalla bocciatura dell'ennesimo ricorso presentato dallo staff legale del presidente Donald Trump per contestare il risultato delle elezioni presidenziali che hanno incoronato Biden senior come nuovo leader della Casa Bianca. Hunter Biden, 50 anni, è un avvocato e un imprenditore ed è il secondogenito di Joe Biden, avuto dalla prima moglie Neilla. Joe Biden non è coinvolto nelle indagini. (Nys)