Cile: Microsoft annuncia installazione nuovo data center regionale, previsti introiti per 11,3 miliardi di dollari 

- Il gigante statunitense dell'informatica Microsoft ha annunciato oggi un piano di investimenti in Cile che punta a creare una nuova rete di data center che dovrebbero generare nuovi introiti per 11,3 miliardi di dollari in cinque anni. L'iniziativa, presentata in congiunto insieme ai vertici del governo di Santiago, tra i quali lo stesso presidente Sebastian Pinera, dovrebbe invece fruttare al paese sudamericano 51 mila nuovi posti di lavoro 9.000 dei quali sarebbero impieghi specializzati nel settore dell'information technology. Anche se l'azienda di Redmond non ha precisato l'ammontare del capitale che verrà coinvolto nell'iniziativa, il presidente Pinera, accompagnato anche dai ministri delle Finanze, Ignacio Briones, e dell'Economia, Lucas Palacios, ha sottolineato che si tratta del maggior investimento di Microsoft degli ultimi 28 anni nel paese. (segue) (Bua)