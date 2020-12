Elezioni Usa: YouTube cancellerà video che sostengono l'ipotesi di frode

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- YouTube ha detto che mercoledì inizierà a rimuovere tutti i video che sostengono falsamente che le frodi elettorali diffuse hanno cambiato l'esito della corsa presidenziale del 2020. Lo riporta il sito "Politico". Si tratta di un cambiamento di policy che potrebbe mettere il gigante della tecnologia in contrasto con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nei restanti giorni della sua amministrazione, ma che sarà accolto con favore dai Democratici che hanno chiesto un'azione più aggressiva. La piattaforma di condivisione video di Google ha annunciato in un post del blog che inizierà a rimuovere completamente i contenuti pubblicati mercoledì o più tardi che "inganna la gente sostenendo che le frodi o gli errori diffusi hanno cambiato l'esito delle elezioni presidenziali del 2020 negli Stati Uniti". Negli ultimi mesi l'azienda ha adottato misure per etichettare i post relativi alle elezioni e indirizzare gli utenti verso "fonti di notizie autorevoli" in merito all'esito, ma si è fermata a meno di vietare apertamente le affermazioni infondate di un'elezione truccata. Lo staff legale di Trump continua a sostenere la diffusa frode e a spingere per ribaltare i risultati delle elezioni. (Nys)