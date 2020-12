Usa: Donald Trump Jr. si recherà a fine mese in Georgia per il ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il figlio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump Jr., ha in programma di recarsi in Georgia entro la fine del mese per sollecitare i repubblicani a presentarsi per il doppio ballottaggio del 5 gennaio che determinerà il controllo del Senato degli Stati Uniti, e sosterrà che il risultato è cruciale per cementare l'eredità di suo padre. Lo riporta il sito "Axios", secondo cui i repubblicani temono che le lamentele del presidente Trump sulle presidenziali possano scoraggiare gli elettori a recarsi alle urne. Don Jr., che ha partecipato a oltre 100 comizi elettorali tra il 1 settembre e il giorno delle elezioni, ha una grande credibilità con la base.(Nys)