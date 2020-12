Usa: New York vuole rendere il suo fondo pensionistico a zero emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il controllore dei conti dello Stato di New York, Thomas DiNapoli, cercherà di rendere il fondo pensionistico statale neutro dal punto di vista delle emissioni di carbonio per 226 miliardi di dollari entro il 2040, potenzialmente dismettendo le aziende inquinanti. Lo riporta la "New York Post". Circa 2,6 miliardi di dollari di questo fondo sono attualmente vincolati ad investimenti in combustibili fossili, ha detto DiNapoli durante una conferenza stampa. La mossa è stata osteggiata dai sindacati. Il primo passo, entro il 2025, completerà una revisione delle partecipazioni del fondo nelle aziende energetiche con un occhio di riguardo a certi "standard minimi" sul loro impatto ambientale, ha detto DiNapoli. (Nys)