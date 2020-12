Coronavirus: Usa, 289.283 morti su 15.379.574 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 289.283 i morti per Covid-19 negli Stati Uniti su 15.379.574 contagiati, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riporta il "New York Times". Gli Stati Uniti distribuiranno 2,9 milioni di dosi di vaccino per il Covid-19 immediatamente dopo l'autorizzazione della Fda. A dirlo è il direttore operativo dell'Operazione Warp Speed, il Gen. Gustave Perna. Ogni persona che riceverà il vaccino ne dovrà assumerne due dosi. Perna ha detto che 2,9 milioni di dosi saranno messe da parte per coloro che hanno ricevuto il vaccino iniziale per ricevere la seconda dose richiesta in poche settimane. Nel mondo si contano oltre 1,5 milioni di morti su oltre 68 milioni di contagiati.(Nys)